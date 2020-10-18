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В Польше уже вторую неделю бастуют фермеры
Причиной акций по всей стране стал законопроект, направленный на усиление защиты животных, в стране - второй по объему экспорта меха в мире. Казалось бы, что плохого в том, что у жестоких хозяев можно будет изымать питомцев или запретят использовать животных в развлекательных целях. Но возможный запрет на разведение пушных зверей буквально взорвал польское село. Чем вызвана столь неоднозначная инициатива лидера правящей консервативной партии? Разбиралась Яна Менделева (подробности в видео).
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