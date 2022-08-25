В Польше в городе Бжег сносят памятник солдатам Красной армии

Польша продолжает избавляться от исторической памяти. В городе Бжег сносят памятник солдатам Красной армии. Таким варварским образом Варшава стремится забыть о том, что в годы Второй мировой за освобождение Польши отдали свои жизни 600 тысяч советских солдат.

Снос мемориала планировался еще в апреле, но тогда на это не нашлось денег. Сейчас средства выделил Институт памяти Польши. Такая вот у поляков короткая память.