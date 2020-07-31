В Польше вандалы изувечили статую маршала Рокоссовского

Скульптуру маршала Рокоссовского украли с мемориального кладбища на западе Польши. Неизвестные повредили памятник и выкинули его обломки на улицы Легницы. Пока полиция нашла только изувеченное туловище. Продолжается поиск злоумышленников и остальных частей скульптуры. Памятник входил в музейную экспозицию. Отметим, Рокоссовский родился в Варшаве и был единственным в советской истории маршалом сразу двух стран: СССР и Польши.



