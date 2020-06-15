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В Польше ветром разорвало воздушный шар

Эти кадры приходят из Польши! Сильный шторм внезапно начался в Кракове, застав врасплох отдыхающих! Мощным ветром в клочья разорвало воздушный шар в одном из парков отдыха. К счастью, людей в корзине не было. Однако очевидцы событий изрядно напугались.

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