В Польше ветром разорвало воздушный шар

Эти кадры приходят из Польши! Сильный шторм внезапно начался в Кракове, застав врасплох отдыхающих! Мощным ветром в клочья разорвало воздушный шар в одном из парков отдыха. К счастью, людей в корзине не было. Однако очевидцы событий изрядно напугались.