В Польше вновь вспыхнули протесты против запрета абортов

В Польше вступил в силу запрет абортов по причине патологии плода. Тысячи людей вновь вышли на протесты против решения. Марши прошли в столице и других крупных городах страны. Ранее власти заявляли о возможности доработки закона, но, как видно, слово свое не сдержали. Лидеры протестного движения уже высказали свои угрозы правительству.



Если до сих пор мы говорили о "женском аду", то теперь нам придется поговорить об "правительственном аду". Мы отправим вас в ад. Мы вам этого не простим.



Напомним, новый закон подразумевает полный запрет на искусственное прерывание беременности. Исключения делаются только, если беременность стала результатом насилия или рождение ребенка - потенциально опасно для здоровья матери.



