В Польше во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет

Учебно-тренировочный самолет M-346 Bielik разбился на аэродроме в городе Гдыня на севере Польши, сообщает RMF24 со ссылкой на Главное командование вооруженных сил страны.

"Сегодня в аэропорту Гдыни во время тренировочного полета самолет М-346 Bielik ударился о взлетную полосу. Сейчас проводится спасательная операция", - указывается в сообщении командования.

Известно, что в кабине находился один пилот. Согласно некоторым данным, ему удалось катапультироваться. Представитель аэропорта Гдыня-Косаково при этом заявил, что какой-либо подтвержденной информации о судьбе пилота на данный момент нет. Информации о других пострадавших также не поступало, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что инцидент произошел во время тренировочного полета перед авиашоу, которое посвящено 30-летию бригады военно-морской авиации. Мероприятие было запланировано на 13 июля.