В Польше во время учений НАТО погиб военнослужащий

В Польше на учениях снова погиб военный - на этот раз испанский. Несчастный случай произошел во время выполнения тактической задачи с боевой стрельбой в рамках учений НАТО.

Это далеко не первый случай в Польше за последнее время. В марте на учениях погибли пятеро польских военнослужащих: двое попали под гусеничную машину, еще двое подорвались, один умер в результате схода лавины во время тренировок в горных районах. Варшава тогда приостановила все военные учения с применением взрывчатых веществ и боевой техники, за исключением тренировок для участия в миссиях и операциях за пределами Польши, а также обучения украинских военнослужащих.