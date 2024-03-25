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В Польше во время учений подорвались два солдата-ракетчика

В Польше во время учений подорвались два солдата-ракетчика. Инцидент произошел на территории 13-й ракетной эскадрильи ПВО. По данным Минобороны страны, во время учений по подрыву тротила произошел несчастный случай с участием солдат 5-го химполка. Это второй случай во время учений за последний месяц. В начале марта погиб солдат 1-й Варшавской бронетанковой бригады, получивший ранение на полигоне.

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