В Польше во время учений подорвались два солдата-ракетчика. Инцидент произошел на территории 13-й ракетной эскадрильи ПВО. По данным Минобороны страны, во время учений по подрыву тротила произошел несчастный случай с участием солдат 5-го химполка. Это второй случай во время учений за последний месяц. В начале марта погиб солдат 1-й Варшавской бронетанковой бригады, получивший ранение на полигоне.