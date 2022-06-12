В Польше водители недовольны ростом цен на бензин, а жителям Германии советуют поменять насадку для душа

Американцы продолжают расплачиваться за санкционную политику властей. Цены на дизельное топливо и бензин в очередной раз обновили исторический максимум. Так, по данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость галлона превысила 5 долларов! Вот что об этом думают на местном ТВ.





Фактически бензин уже настолько дорогой, что мажоры вместо шампанского могут начинать заказывать канистру. Средняя стоимость достигла 5 долларов впервые в истории. Даже отделениям полиции приходится тяжко. Мичиганское отделение советует сотрудникам решать несрочные вызовы "через телефон". Да, цены на бензин так высоки, что уже даже полиции приходится работать по телефону. Тревор Ной, ведущий The Daily Show









Байден: Рост цен на бензин и инфляция - побочный продукт помощи Украине

В Белом доме придумали новое оправдание нарастающему кризису. Теперь это не "путинское повышение цен". Президент США отметил, что рекордные уровень инфляции и цены на бензин в Штатах не иначе как побочный продукт помощи Украине. На американских заправках продолжают отвечать на комментарии Байдена о виноватых в заоблачных ценах на топливо. Стикер-протест с фотографиями политиков все нарастает. На улицах творится беспредел. Местные жители продолжают обчищать магазины.

Польские водители недовольны ростом цен на бензин

Против высоких цен на бензин высказываются и поляки. Водители устроили акции протеста на автозаправках. Покупают по литру бензина, чтобы создать искусственные очереди.

Жителям Германии советуют поменять насадку для душа

Жителям Германии власти справиться с кризисом помогают советом. Так министр экономики поделился секретом, как стать еще более независимыми от российского газа. Чиновник призвал "регулярно размораживать морозильник, менять насадку для душа и перевести освещение в офисах на светодиодное".