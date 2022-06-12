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В Польше водители недовольны ростом цен на бензин, а жителям Германии советуют поменять насадку для душа
Американцы продолжают расплачиваться за санкционную политику властей. Цены на дизельное топливо и бензин в очередной раз обновили исторический максимум. Так, по данным Американской автомобильной ассоциации, стоимость галлона превысила 5 долларов! Вот что об этом думают на местном ТВ.
Фактически бензин уже настолько дорогой, что мажоры вместо шампанского могут начинать заказывать канистру. Средняя стоимость достигла 5 долларов впервые в истории. Даже отделениям полиции приходится тяжко. Мичиганское отделение советует сотрудникам решать несрочные вызовы "через телефон". Да, цены на бензин так высоки, что уже даже полиции приходится работать по телефону.
Байден: Рост цен на бензин и инфляция - побочный продукт помощи Украине
В Белом доме придумали новое оправдание нарастающему кризису. Теперь это не "путинское повышение цен". Президент США отметил, что рекордные уровень инфляции и цены на бензин в Штатах не иначе как побочный продукт помощи Украине. На американских заправках продолжают отвечать на комментарии Байдена о виноватых в заоблачных ценах на топливо. Стикер-протест с фотографиями политиков все нарастает. На улицах творится беспредел. Местные жители продолжают обчищать магазины.
Польские водители недовольны ростом цен на бензин
Против высоких цен на бензин высказываются и поляки. Водители устроили акции протеста на автозаправках. Покупают по литру бензина, чтобы создать искусственные очереди.
Жителям Германии советуют поменять насадку для душа
Жителям Германии власти справиться с кризисом помогают советом. Так министр экономики поделился секретом, как стать еще более независимыми от российского газа. Чиновник призвал "регулярно размораживать морозильник, менять насадку для душа и перевести освещение в офисах на светодиодное".
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