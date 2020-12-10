В Польше все больше социальных групп недовольны решениями правительства

В Польше новый виток масштабных протестов. Очередное непопулярное решение правительства вызвало гнев экоактивистов. Из-за обвинений Евросоюза в отсутствии независимых судов, СМИ и несоблюдения в стране верховенства права, власти Польши блокируют бюджет ЕС до 2027 года. А это, в свою очередь, откладывает на неопределенный срок начало реализаций целей Европы по сокращению выбросов углекислого газа. Чтобы показать несогласие с властями, манифестанты прошлись маршем по центральному проспекту Варшавы, объединились с колонной протестующих феминисток и вышли на митинг к офису премьер-министра. К слову, акции проходят ровно накануне саммита Совета ЕС в польской столице.