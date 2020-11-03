В Польше вторую неделю продолжаются протесты против закона о фактическом запрете абортов

Накануне люди вышли на улицы. Митингующие блокировали дороги и большие перекрестки в Варшаве и других крупных городах. Несогласные с законом на компромисс идти не намерены - помимо полной легализации абортов они требуют отставки действующего правительства и формирования светского государства. Смену власти, по самым скромным подсчетам, поддерживают 54 % жителей Польши.