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В Польше выдано рекордное количество разрешений на ношение оружия - почему жители страны вооружаются
Поляки продолжают активно вооружаться, а потом жалуются на рост преступности в стране. В 2023 году число местных жителей с разрешением на ношение оружия выросло до рекордных отметок (информирует "Речь Посполита"). Уточняется, что в конце прошлого года у поляков было на руках более 843 тыс. единиц оружия. "И его количество увеличилось вдвое с 2016 года, а 2023-й стал рекордным по числу новых разрешений", - отмечается в публикации.
Одна из причин - страх поляков перед войной.
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