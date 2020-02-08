В Польше выпустили монету с ведьмаком Геральтом

Ее стоимость - 427 долларов. Гданьский монетный двор получил исключительные права на выпуск монет по мотивам "Ведьмака", поэтому чеканные пользуются большой популярностью у коллекционеров. Каждый год будет выпускаться по монете с изображением определенной сцены из саги.



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