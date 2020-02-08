ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Польше выпустили монету с ведьмаком Геральтом

В Польше выпустили монету с ведьмаком Геральтом

Ее стоимость - 427 долларов. Гданьский монетный двор получил исключительные права на выпуск монет по мотивам "Ведьмака", поэтому чеканные пользуются большой популярностью у коллекционеров. Каждый год будет выпускаться по монете с изображением определенной сцены из саги.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все