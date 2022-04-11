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В Польше выпустили справочник на время войны "Будь готов!"
Государственный центр безопасности Польши выпустил справочник на время войны "Будь готов!". Руководство состоит из двух частей. В первой - информация о том, как подготовиться к угрозе, в том числе собрать "тревожный чемоданчик", во второй - советы, как действовать, если она уже возникла, как вести себя при захвате террористами или в случае нападения с применением химического, биологического или ядерного оружия. В материале также можно найти рекомендации о том, как защитить себя от дезинформации и не поддаваться панике. Остается вопрос: к чему готовится Польша? Или это своего рода сигнал?
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