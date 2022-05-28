В Польше выстраиваются очереди за углем

После запрета импорта угля из Беларуси и России поляки выстроились в очереди к угольным складам. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на польский новостной портал Onet. В населенном пункте Гожице Вельке собралось более 100 автомобилей еще до начала продажи. Из-за дефицита топлива людям приходится покупать уголь у перекупщиков по завышенным в 2-3 раза ценам.