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В Польше выясняют причины крупного ДТП

Вчера на северо-западе страны на трассе близ города Щецина столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Сразу после ДТП начался пожар. Погибли шесть человек. Еще четверо были госпитализированы. Из-за аварии дорогу временно перекрыли в обоих направлениях. Водитель грузовика задержан.

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