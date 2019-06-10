В Польше выясняют причины крупного ДТП

Вчера на северо-западе страны на трассе близ города Щецина столкнулись шесть легковых автомобилей и грузовик. Сразу после ДТП начался пожар. Погибли шесть человек. Еще четверо были госпитализированы. Из-за аварии дорогу временно перекрыли в обоих направлениях. Водитель грузовика задержан.



