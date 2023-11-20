В Польше задержали банду по нелегальной переправке мигрантов

В Польше задержаны шестеро участников транснациональной банды, которая нелегально переправляла мигрантов в Евросоюз. Организованная преступная группа перевезла контрабандойоколо 2600 человек. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, преступники искали заинтересованных в нелегальном въезде в ЕС. Чаще всего это были иракцы, сирийцы и палестинцы. За трансфер мигранты заплатили несколько тысяч долларов.