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В Польше задержали банду по нелегальной переправке мигрантов

В Польше задержаны шестеро участников транснациональной банды, которая нелегально переправляла мигрантов в Евросоюз. Организованная преступная группа перевезла контрабандойоколо 2600 человек. За это им грозит до 8 лет лишения свободы.

По данным прокуратуры, преступники искали заинтересованных в нелегальном въезде в ЕС. Чаще всего это были иракцы, сирийцы и палестинцы. За трансфер мигранты заплатили несколько тысяч долларов.

Всего же по этому делу предъявлено обвинение 32-м фигурантам - гражданам Украины, Сирии, Ирака, Турции, Грузии и Польши.

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