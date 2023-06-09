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В Польше задержали похитителей патронов
Польские издания сообщают, что из эшелона, который вез оружие в Украину, были похищены три ящика с патронами. Вскоре злоумышленников задержали, украденное в целости и сохранности. Вскрытым оказался лишь один патронный ящик. История не стоила бы упоминания, если бы не гнетущие польскую общественность вопросы: "А что, оружие из военных эшелонов действительно можно запросто украсть? Неужели оно практически не охраняется, так что может бесконтрольно расползтись по стране и даже континенту? А если дело коснется не патронов, а, скажем, "джавелинов", и если похитят их профессионалы, смогут ли власти найти украденное?"
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