В Польше задержали украинца-диверсанта

Украинский террористический след нашли в Польше, вот только связали его с рукой Кремля.

Сотрудники службы безопасности страны задержали украинца, который готовил диверсии на некоторых важных объектах Вроцлава якобы по поручению российских спецслужб. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас суд арестовал подозреваемого на 3 месяца.