В Польше задержан грузовик с мигрантами-нелегалами из Ирака

Польские пограничники задержали грузовик, в котором водитель-украинец перевозил 27 мигрантов-нелегалов из Ирака. Шофер взят под стражу, беженцы помещены в лагерь для перемещенных лиц. Количество нелегалов, которые проникают в Польшу, резко возросло - настолько, что в Германии полицейские предложили ввести паспортный контроль на восточной границе ФРГ.

При этом обращение с беженцами даже многие поляки квалифицируют как недопустимое. В Варшаве прошла массовая акция протеста, участники которой требовали прекратить пытки людей. В нарушение международных обязательств "польский режим" может теперь отказывать мигрантам в рассмотрении их прошений, если они прибывают в Польшу не с родины, а через транзитное государство.