В Польше задержан украинец, перевозивший в Porsche 11(!) нелегалов

Поместятся все. В Польше задержали украинца, незаконно провозившего на территорию Евросоюза 11 нелегалов на Porsche Cayenne. При этом автомобиль, по его словам, он взял у друга, а у самого не оказалось даже водительских прав. Ему предъявлены обвинения в организации нелегального пересечения границы. И это не первое задержание так называемых мигрантских гидов.



За подобные нарушения в последнее время были задержаны граждане Польши, Украины, Германии и стран передней Азии. Однако польские власти упорно игнорируют подобные факты и продолжают настаивать, что потоки мигрантов модерирует Беларусь.