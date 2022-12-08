В Польше задержаны участники международной группировки, которые занимались контрабандой людей, сообщает Европейское полицейское ведомство (Европол). Всего задержаны 60 человек, 39 из них на территории Польши. Они перевозили иностранцев в основном из Ирака в Беларусь, а затем в Германию и Великобританию транзитом через Польшу. По сообщениям, члены группировки заработали порядка 16 миллионов евро.