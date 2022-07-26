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В Польше заканчивается сахар, а в Латвии жители выбирают более дешевые товары

Заоблачные цены на топливо, дефицит удобрений, пустые полки в магазинах и массовые протесты. Термин "продовольственная безопасность" все чаще всплывает в мировых СМИ. В Еврозоне растет инфляция. Французы из-за угрозы дефицита раскупили все запасы горчицы. Ранее сообщалось о нехватке в стране растительного масла и муки. В Польше, по информации местных СМИ, заканчивается сахар. Латвийцы все чаще выбирают более дешевые товары, покупки становятся более обдуманными. Изменения в покупательских привычках фиксируют торговые сети, сообщает Baltnews.

В Италии не утихают протесты фермеров. Местные жители осаждают офисы политиков. Лавировать на грани банкротства больше не намерены.

Демонстрации проходят на фоне рекордного роста цен на удобрения.

Против рекордной инфляции и подорожания продуктов восстают и жители Мадагаскара.

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