В Польше заканчивается сахар, а в Латвии жители выбирают более дешевые товары

Заоблачные цены на топливо, дефицит удобрений, пустые полки в магазинах и массовые протесты. Термин "продовольственная безопасность" все чаще всплывает в мировых СМИ. В Еврозоне растет инфляция. Французы из-за угрозы дефицита раскупили все запасы горчицы. Ранее сообщалось о нехватке в стране растительного масла и муки. В Польше, по информации местных СМИ, заканчивается сахар. Латвийцы все чаще выбирают более дешевые товары, покупки становятся более обдуманными. Изменения в покупательских привычках фиксируют торговые сети, сообщает Baltnews.