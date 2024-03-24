В Польше заявили, что воздушное пространство страны нарушила крылатая ракета РФ

Вооруженные силы Польши заявили о нарушении воздушного пространства на границе с Украиной утром 24 марта и утверждают, что это было совершено российской крылатой ракетой. Но доказательств этому они не представили, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

"Сообщаем о том, что 24 марта в 04:23 польское воздушное пространство нарушила крылатая ракета", - говорится в сообщении Оперативного командования ВС Польши. По мнению командования, объект вошел в воздушное пространство Польши в районе населенного пункта Осердув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной и вышел из него менее чем через минуту. Командование утверждает, что это была ракета, запущенная "дальней авиацией России". В ответ на это Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты.