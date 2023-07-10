В Польше ждут покаяния от Украины за Волынскую резню

В Варшаве у Посольства Украины прошла акция протеста с требованием покаяться за преступления украинских националистов. В Польше отмечают очередную годовщину волынской резни, жертвами которой стали, по разным оценкам, от 60 до 100 тысяч человек.

Еще недавно требование к официальному Киеву хотя бы извиниться за преступление звучало из уст польских политиков регулярно. Но теперь об этом молчат: Украина стала главным союзником и напоминать ей о прошлом считается неуместным.