ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В польском Гданьске Балтийское море окрасилось в зеленый цвет

В регионе установилась теплая погода, которая способствует цветению потенциально опасных сине-зеленых микроводорослей. На побережье закрыты более 50 пляжей. По словам ученых, опасность представляют не сами водоросли, а ядовитые вещества, которые возникают при их жизнедеятельности и разложении. Эти токсины вызывают отравления и аллергию.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все