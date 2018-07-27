В польском Гданьске Балтийское море окрасилось в зеленый цвет

В регионе установилась теплая погода, которая способствует цветению потенциально опасных сине-зеленых микроводорослей. На побережье закрыты более 50 пляжей. По словам ученых, опасность представляют не сами водоросли, а ядовитые вещества, которые возникают при их жизнедеятельности и разложении. Эти токсины вызывают отравления и аллергию.