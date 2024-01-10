В польском президентском дворце арестованы два бывших правительственных чиновника

В Польше двух бывших правительственных чиновников, а ныне депутатов, арестовали по делу о коррупции прямо в президентском дворце.

Диктатор Анджей Дуда как раз беседовал со своими товарищами по партии Каминским и Вонсиком. Когда он отлучился, эту парочку и задержали. Партия ПиС, к которой принадлежат все трое, тут же объявила сбор активистов на площади перед президентским дворцом, однако собрались лишь 300 человек.

В общем, протест не получился ни массовым, ни гневным. Комичности ситуации придает тот факт, что диктатор Дуда ранее амнистировал Каминского и Вонсика по делу о коррупции. Однако новое правительство во главе с Туском объявило помилование фикцией и бывших чиновников все-таки арестовали.