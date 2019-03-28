В порт Мальты вернулся танкер, ранее захваченный мигрантами

Несколько часов назад его освободили представители мальтийских вооруженных сил. Группа выходцев из Ливии захватила судно, узнав, что им грозит отправка на родину, и приказала экипажу направляться к берегам Мальты. Четверо зачинщиков захвата, все-таки попав на мальтийский берег, переданы полиции.