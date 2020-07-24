В Портленде не утихают массовые беспорядки

Недовольство населения вызвано многолетним экономическим кризисом, усугубившимся эпидемией коронавируса. На фоне акций парламент одобрил перестановки в правительстве - накануне в отставку подали 4 министра. Но протестующие снова на улицах - в Софии они заблокировали сразу несколько важных транспортных развязок. Обездвижены 7 крупных перекрестков.