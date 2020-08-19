В Портленде полиция пресекла беспорядки с применением гранат и резиновых пуль

В городе отметили массовой манифестацией 80-й день со дня смерти Джорджа Флойда. В деловой центр Портленда съехались сотни сторонников движения Black Lives Matter. Кордоны полиции освистывали, а водители проезжающих авто, непрерывно сигналя, нарушали общественный порядок. Участники акции даже сумели поджечь федеральное здание. Как минимум одного из водителей, который выразил с ними несогласие, манифестанты жестоко избили.



Полиция попыталась рассеять толпу выстрелами из нелетального оружия и слезоточивым газом. Противостояние в Портленде продолжалось несколько часов.



