В Портленде снова стычки с полицией

В американском Портленде местные строят баррикады, а представители "Антифа" камнями и слезоточивым газом выгоняют полицейских из их, как они говорят, автономной зоны.

Беспорядки начались после того, как полицейские попытались выселить семь афроамериканцев, которые якобы незаконно жили в одном из домов. Нарушителей задержали и установили вокруг здания забор. На место пришли активисты движения BlackLives Matter и анархисты. Они снесли часть установленного ограждения, а затем построили баррикады. Полиция пытается разогнать протест.