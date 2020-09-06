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В Портленде уже 100 дней не прекращаются уличные беспорядки
Портленд отмечает сегодня печальный юбилей - ровно 100 дней там не прекращаются уличные беспорядки, погромы и мародерство. Местные власти отказываются от предложения президента-республиканца Дональда Трампа ввести в город национальную гвардию. Как известно, Портлендом управляют демократы. Цена теперь уже политического противостояния велика: этой ночью полиция применила против манифестантов слезоточивый газ, задержаны порядка 100 человек. Стражи порядка расценивают творящееся в Портленде как бунт.
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