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В порту Барселоны в море могут находиться химикаты

Эксперты сейчас заняты проверкой. Это могло произойти после столкновения пассажирского парома с погрузочным краном. Из-за плохой погоды судно потеряло управление и врезалось в причал. Один из кранов упал на емкости с горючей жидкостью, вспыхнул пожар. Из опасной зоны эвакуировали пассажиров парома и сотрудников. Никто не пострадал. Пламя быстро потушили.

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