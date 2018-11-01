В порту Барселоны в море могут находиться химикаты

Эксперты сейчас заняты проверкой. Это могло произойти после столкновения пассажирского парома с погрузочным краном. Из-за плохой погоды судно потеряло управление и врезалось в причал. Один из кранов упал на емкости с горючей жидкостью, вспыхнул пожар. Из опасной зоны эвакуировали пассажиров парома и сотрудников. Никто не пострадал. Пламя быстро потушили.