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В порту Гданьска произошел крупный пожар

В Польше горел порт Гданьска - место перегона военной техники США для Киева. Масштабы пожара демонстрировали местные телеканалы. Специальные службы призвали жителей района закрыть окна и не выходить из дома. Пожар удалось потушить. Пострадавших нет. Сумма ущерба неизвестена. Ранее в Сети появились впечатляющие кадры милитаристской "накачки" портовых площадей: сотни тяжелых танков, бронетранспортеров и других видов вооружений.

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