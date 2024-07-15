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В порту Гданьска произошел крупный пожар
В Польше горел порт Гданьска - место перегона военной техники США для Киева. Масштабы пожара демонстрировали местные телеканалы. Специальные службы призвали жителей района закрыть окна и не выходить из дома. Пожар удалось потушить. Пострадавших нет. Сумма ущерба неизвестена. Ранее в Сети появились впечатляющие кадры милитаристской "накачки" портовых площадей: сотни тяжелых танков, бронетранспортеров и других видов вооружений.
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