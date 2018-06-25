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В порту Роттердама принимают экстренные меры по борьбе с утечкой нефтепродуктов

Норвежский нефтяной танкер столкнулся с пирсом и получил пробоину. В результате инцидента никто из экипажа судна и сотрудников не пострадал. Однако в море попало 217 тонн мазута. Специально созданная комиссия расследует причины ЧП.

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