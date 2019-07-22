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В Португалии бушуют лесные пожары

Людям приходится покидать свои дома. В борьбе с огнем в центральной части страны задействованы без малого 2 000 пожарных. Работает спецтехника. Пострадали десятки человек, среди них есть и спасатели. Ситуацию усложняет сильный ветер. Перекрыты некоторые крупные автотрассы. По подозрению в поджоге арестован один человек.

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