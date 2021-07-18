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В Португалии из-за забастовок отменили более 200 авиарейсов

Аэропорт Лиссабона приостановил свою работу: отменены уже более 2 сотен рейсов.

На полпути пришлось развернуться и самолету российского "Аэрофлота", который вылетел из Шереметьева в Лиссабон

Борт был вынужден вернуться обратно в Москву. Причина заморозки португальского аэропорта кроется в двухдневной забастовке работников воздушной гавани. Большинство сотрудников не выходят на работу. Люди требуют погашения задолженностей по зарплате и выплате им отпускных.

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