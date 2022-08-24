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В поселке Михайловка Запорожской области неизвестные взорвали автомобиль главы местной администрации

Подрывы и теракты становятся уже визитной карточкой киевского режима. Неизвестные утром 24 августа в Михайловке Запорожской области взорвали автомобиль главы местной администрации Ивана Сушко.

В критическом состоянии он был доставлен в больницу, однако врачи оказались бессильны. Как стало известно, взрывное устройство заложили под кресло автомобиля.

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