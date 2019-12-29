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В последнюю субботу года на улицы Парижа вышли "желтые жилеты"

Как сообщают очевидцы, митинги быстро переросли в столкновения с полицией. Радикалы в масках громили витрины магазинов, поджигали урны, возводили баррикады, бросали камни в правоохранителей и даже пытались развести костер у входа в выставочный центр имени Жоржа Помпиду. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Несколько человек пострадали.

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