В последнюю субботу года на улицы Парижа вышли "желтые жилеты"

Как сообщают очевидцы, митинги быстро переросли в столкновения с полицией. Радикалы в масках громили витрины магазинов, поджигали урны, возводили баррикады, бросали камни в правоохранителей и даже пытались развести костер у входа в выставочный центр имени Жоржа Помпиду. Для разгона толпы полиция применила слезоточивый газ и дубинки. Несколько человек пострадали.



