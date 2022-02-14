В Посольстве США в Болгарии обнаружили изображение свастики

Изображение свастики в посольстве США в Болгарии. Неизвестные нарисовали фашистский символ на шторе в особо охраняемой зоне. Вандал имел особый доступ в дипмиссии. Госдепартамент США уже поспешил осудить появление символа нацистов в своем посольстве. Примечательно, что изображение нашли на следующий день после Международного дня памяти жертв холокоста. Это не первый инцидент со свастикой в американских ведомствах. В прошлом году нацарапанную свастику нашли на стене лифта - в здании госдепа США - рядом с офисом спецпредставителя по борьбе с антисемитизмом.