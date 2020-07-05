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В Праге попрощались с коронавирусом шумным торжеством

На Карловом мосту установили полукилометровый стол, за которым собралось порядка тысячи гостей. Люди делились друг с другом едой и напитками, принесенными из дома, наконец, сняли маски и, естественно, не соблюдали социальную дистанцию.

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