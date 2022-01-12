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В Праге проходят протесты фермеров и противников вакцинации

В Праге около 3 тысяч активистов собрались у дворца чешского правительства с требованием увеличения финансовой поддержки государством сельского хозяйства. Они против дотационной политики Евросоюза, которая, по мнению митингующих, ставит их в более невыгодное положение по сравнению с аграриями Западной Европы. Также демонстранты недовольны планами правительства обязать к вакцинации пожилых жителей и представителей некоторых профессий.

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