В Праге прошла 100-тысячная акция протеста против роста цен и тарифов

Неуклонно ухудшается экономическая ситуация в Чехии. Накануне в Праге прошла невероятного размаха акция протеста: по некоторым данным, в ней приняли участие до 100 тысяч человек. Недовольство граждан страны вызывают рост коммунальных тарифов и удорожание энергии.

Также неудержимо растут цены на продовольствие: уровень инфляции в среднем по стране составляет 15 процентов, продуктовая корзина подорожала почти на 30. При этом в целом по ЕС уровень инфляции снижается. Иначе обстоят дела только на окраинах Евросоюза: от Прибалтики до Болгарии. Здесь жизнь дорожает теми же темпами, что и в прошлом году.