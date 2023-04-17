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В Праге прошла 100-тысячная акция протеста против роста цен и тарифов
Неуклонно ухудшается экономическая ситуация в Чехии. Накануне в Праге прошла невероятного размаха акция протеста: по некоторым данным, в ней приняли участие до 100 тысяч человек. Недовольство граждан страны вызывают рост коммунальных тарифов и удорожание энергии.
Также неудержимо растут цены на продовольствие: уровень инфляции в среднем по стране составляет 15 процентов, продуктовая корзина подорожала почти на 30. При этом в целом по ЕС уровень инфляции снижается. Иначе обстоят дела только на окраинах Евросоюза: от Прибалтики до Болгарии. Здесь жизнь дорожает теми же темпами, что и в прошлом году.
100-тысячная манифестация в Праге позволила гражданам выплеснуть свое недовольство, но властями осталась незамеченной: никаких изменений в экономическом курсе страны не ожидается.
Фото:pixabay.com
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