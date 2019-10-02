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В Праге скончался известный певец, звезда мировой эстрады Карел Готт
Трагическая новость пришла из Чехии. В Праге скончался известный певец, звезда мировой эстрады Карел Готт. Ему было 80 лет. В последние годы артист сильно болел. А месяц назад врачи диагностировали у него лейкемию. Карела Готта называли "чешским соловьем" за удивительно сильный и красивый голос. Обаятельного певца очень любили в Советском Союзе, его гастроли проходили с неизменным успехом, а пластинки расходились миллионными тиражами.
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