Трагическая новость пришла из Чехии. В Праге скончался известный певец, звезда мировой эстрады Карел Готт. Ему было 80 лет. В последние годы артист сильно болел. А месяц назад врачи диагностировали у него лейкемию. Карела Готта называли "чешским соловьем" за удивительно сильный и красивый голос. Обаятельного певца очень любили в Советском Союзе, его гастроли проходили с неизменным успехом, а пластинки расходились миллионными тиражами.