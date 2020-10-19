В Праге в столкновениях полиции с болельщиками пострадали 20 человек

Ожесточенные столкновения с полицией имели место накануне в пражском Старом Граде. Тысячи возмущенных чехов, среди которых преобладали футбольные и хоккейные болельщики, потребовали немедленной отмены карантинных ограничений. Особенно возмущает участников акции запрет на проведение спортивных матчей. При разгоне толпы силовики при поддержке конных подразделений применили слезоточивый газ и водяные пушки.

Задержаны полтора десятка особо агрессивных демонстрантов. У них изъяли петарды, кастеты, телескопические дубинки и даже огнестрельное оружие. Власти Праги сообщили, что митинг в центре города не только превысил разрешенное во время пандемии число участников, многие собравшиеся были без масок и не соблюдали дистанцию. Сообщается о двух десятках пострадавших во время протестов.