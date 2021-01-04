Уставшие от локдаунов люди вновь выходят на протесты против COVID-ограничений. В Праге владельцы ресторанов и баров устроили шествие со свечами и кружками в руках. Они требуют от правительства вмешательства в плачевную ситуацию, в которой оказался малый и средний бизнес после закрытия заведений.

Аналогичная акция в английском Ноттингеме закончилась жесткими задержаниями. В протестах участвовали сотни людей, несмотря на строгие ограничения. Во многих регионах Англии ситуация очень тяжелая: больницы переполнены. Как утверждают эксперты, новый штамм вируса быстро распространяется. Не исключено, что по всей Англии закроют школы. Максимальные ограничения действуют также в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.