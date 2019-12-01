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В Праге зажглись огни на главной рождественской елке страны

Пражская сказка. В столице Чехии зажглись огни на главной рождественской елке страны. Ее высота - 22 метра. За торжественным моментом наблюдали тысячи горожан и туристов. Световое шоу - игра световых гирлянд, которая сопровождается музыкой, повторяется каждый час. Одновременно с зажжением огней на елке на Староместской площади официально открылся рождественский базар.

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