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В пражском зоопарке во время карантина родился второй слоненок
Сейчас ему уже почти неделя - его вес 128 килограммов. Во время своего первого появления на публике малыш неуверенно ходил, несколько раз падал и старался держаться как можно ближе к маме.
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