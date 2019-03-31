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В преддверии досрочных парламентских выборов страсти кипят в Испании

Накануне в Барселоне митинги вылились в беспорядки. Сторонники независимости Каталонии вступили в уличное сражение с полицией, которая пыталась защитить приверженцев сохранения провинции в составе Испании. Молодые люди кидали в стражей порядка камни, яйца и заграждения. Пять человек получили травмы, семь задержаны.

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