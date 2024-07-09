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В преддверии саммита НАТО провели аудит боевой готовности армий альянса - на ходу менее половины боевой техники

В преддверии саммита НАТО был проведен аудит боевой готовности армий альянса, сообщают американские СМИ. Больше всего претензий у проверяющих вызвало состояние вооруженных сил Германии, стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), а также Канады. У последней, как выяснилось, на ходу менее половины боевой техники. Причем, это средний показатель, а например, из 78 канадских танков Leopard способны тронуться с места только 8.

Передача снарядов и патронов Украине истощила арсеналы страны. При этом военные траты составляют менее 1,5 % канадского ВВП, что не соответствует требованиям НАТО. У Германии дела обстоят немногим лучше. В общем, на саммите альянса, который откроется 9 июля, участникам будет что обсудить.

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