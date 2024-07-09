В преддверии саммита НАТО провели аудит боевой готовности армий альянса - на ходу менее половины боевой техники

В преддверии саммита НАТО был проведен аудит боевой готовности армий альянса, сообщают американские СМИ. Больше всего претензий у проверяющих вызвало состояние вооруженных сил Германии, стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга), а также Канады. У последней, как выяснилось, на ходу менее половины боевой техники. Причем, это средний показатель, а например, из 78 канадских танков Leopard способны тронуться с места только 8.